Екатеринбуржец украл электронные сигареты на 28 тысяч рублей

18-летнему парню грозит срок до пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге молодой человек украл электронные сигареты на 28 тысяч рублей. Устройства молодой человек планировал перепродавать. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Свердловчанин украл товар в магазине на Сиреневом бульваре, 1А. Ущерб составил 28 тысяч рублей. О краже сообщили продавцы лавки.

- Вскоре оперативники уголовного розыска территориального ОВД установили личность подозреваемого в хищении стиков и задержали, - сообщили в ведомстве.

Похитителем оказался ранее не судимый 18-летний местный житель. Он сознался в преступлении и объяснил, что товар он собирался перепродавать. На парня завели уголовное дело за кражу. Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Полицейские ищут место сбыта и проверяют свердловчанина на причастность к другим преступлениям. Ведется расследование.

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