В Екатеринбурге в лесопарке нашли бесхозную машину

Бесхозный автомобиль нашли посреди лесопарка. Фото: «Мой-Юго-Западный»

В Екатеринбурге в Юго-Западном лесопарке свердловчане заметили необычную находку. Посреди леса днем 23 февраля они нашли отечественный автомобиль. Такая информация появилась в сообществе «Мой-Юго-Западный» во «Вконтакте».

Местные жители предположили, что машина может находиться в угоне. И попросили хозяина отогнать автомобиль из леса.

- Кто-то гулял вчера с размахом. Все проходят мимо с удивлением, - рассказал очевидец.

Ранее, в октябре 2022 года, в уральском селе молодой человек угнал машину матери. А затем продал ее на запчасти. Родительница заметила пропажу только по возвращении с вахты. Ее подозрения сразу пали на сына, поскольку тот не раз имел проблемы с законом. На парня уже завели уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Уклонение от административного надзора».

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