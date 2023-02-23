В Екатеринбурге отремонтируют 35 улиц за полтора миллиарда рублей

Ремонт планируют в нескольких микрорайонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отремонтируют порядка 35-ти улиц. Мэрия города разместила на портале «Госзакупок» сразу несколько лотов на проведение ремонтных работ и ищет подрядчиков.

Самый крупный из них – 306,8 миллионов рублей, на «Госзакупках» указывается, что отремонтируют участки улиц Просторная, Санаторная Сухоложская, Косарева, Демьяна Белого, Славянская, Ленина и участок на Сибирском тракте.

Среди заявок на поиск подрядчика есть и еще один внушительный список. В него попали улицы Посадская, Начдива Васильева, Генеральская, Тимирязева, Техническая и переулок Выездной. Это обойдется в 267 миллионов рублей.

Еще 247,3 миллионов рублей выделят на ремонт улиц Репина, Шейнкмана, Начдива Онуфриева и Шаумяна. В эту сумму вложили укладку нового полотна на дороге, ведущей в Калиновку.

Также ремонт произведут еще на ряде улиц Екатеринбурга в разных микрорайонах. Например, работы будут на Патриса Лумумбы, Уральской, Тверитина, Розы Люксембург, Евгения Савкова, Белинского, Шейнкмана, Восточной, Маневровой и Циолковского. На ремонтные работы этих улиц в администрации выделили 244 миллиона рублей.

Есть и еще два лота: на 214 миллионов и 183 миллиона рублей. В первом указывается, ремонт будет на Машинной и 8 Марта, а во втором – работы будут на Старых Большевиков и Фрезеровщиков.

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