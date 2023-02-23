Пострадавшая обратилась в полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На жительницу Екатеринбурга оформили чужой микрозайм. Девушка узнала о том, что должна деньги после звонка из микрокредитной организации. Она обратилась в полицию.

После проверки в полиции, выяснилось, что заем на ее имя оформила жительница Верхотурья. Она ввела в приложении номер телефона, бесплатно выданный на вокзале. В приложении сразу же высветились чужие паспортные данные, а она этого не заметила.

Жительницу Верхотурья заподозрили в мошенничестве. Во время опроса она рассказала, что не знала, что сделала это по чужому документу. Выяснив, что ее долг висит на другом человеке, она попросила контору переоформить заем на нее.

Известно, что жительница Верхотурья исправно выплачивала кредит. Поэтому полиция отказала представителю компании в возбуждении уголовного.

— После этого в компании мне сказали, что факт мошенничества подтвердился и что я им ничего не должна. Договор закрыт, - рассказала пострадавшая порталу «Е1».

Однако контора передала долг коллекторскому агентству, и оно пришло за деньгами снова екатеринбурженке. Коллекторы через суд потребовали взыскать задолженность с 23 января 2021 по 16 февраля 2022 года.

- В ночь на 26 января с меня списали деньги в счет погашения задолженности. Это было сделано по судебному приказу, - уточняет девушка.

После этого она обратилась в мировой суд и смогла отменить судебный приказ. Девушке вернули все деньги.

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