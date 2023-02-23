Участники боевых действий в Свердловской области получат льготы на газификацию

Льготы получат и бюджетники в селах Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники боевых действий и сотрудники бюджетных организаций в селах Свердловской области получат льготы по программе социальной газификации. Расширить список льготников в этой сфере приняли решение депутаты Заксобрания 22 февраля, сообщает Департамент информационной политики региона.

- Поправки приняты в региональные законы «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан», «О социальной поддержке ветеранов» и «О социальной поддержке многодетных семей», - уточняют в ДИПе.

В число получателей льгот на газификацию внесены многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей в случае их гибели.

Меры поддержки предполагают компенсацию либо освобождение до 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям и до 90% затрат на приобретение бытового газового оборудования.

Впервые о расширении списка льготников заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в конце января. Глава региона поручил включить в список льготников работников учреждений культуры и социальной сферы, проживающих в сельской местности.

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