В Екатеринбурге мастер устроил погром в квартире после отказа заплатить за его услугу

Девушка посчитала, что ее хотят обмануть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на мастера, разбившего дверь в квартиру. Как рассказывает пострадавшая, она не смогла сойтись в цене за его услуги, в ответ мастер устроил погром, передает портал «Е1».

Девушка Светлана оказалась заперта в комнате: дверь случайно захлопнулась и замок сломался. Она написала своей маме, и та вызвала мастера в первой попавшейся фирме. Через полчаса сотрудник прибыл на адрес.

- Мастер через полчаса приехал, за пять минут открыл этот замок и вдруг сказал: «Четыре тысячи». Я прямо сказала, что у меня таких денег нет. Даже если бы у меня были такие деньги — я не стала бы платить, - рассказывает пострадавшая.

Тогда мужчина сообщил, что его услуги обойдутся ей бесплатно. После этого мастер разбил стекло в двери на мелкие осколки и вырвал дверную ручку. Светлана начала кричать, что вызовет полицию, но дебошир уже убежал.

Теперь девушка надеется, что мастер возместит ей причинённый ущерб и намерена обратиться в полицию.

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