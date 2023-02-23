Певец Shaman даст сольный концерт в Екатеринбурге

Артист выступит в ККТ "Космос". Фото: предоставил директор компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди

Популярный певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, даст масштабный концерт в Екатеринбурге. Выступление артиста пройдет в киноконцертном зале «Космос».

Незадолго до концерта горожане выкупили все билеты на выступление автора хитов «Я русский» и «Встанем!».

- Нет свободных мест, - указано на сайте городских зрелищных касс.

В уральскую столицу Ярослав Дронов приезжает в третий раз. До этого он давал концерт 11 декабря, и все билеты также были распроданы за несколько дней до концерта.

На днях Shaman выступил с грандиозным шоу в «Сима Ленде». Как рассказал «КП-Екатеринбург» директор компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди, певец выступил по случаю Дня защитника Отечества. Он также поделился видео с выступления патриотичного певца.