В колледже Екатеринбурга открыли мемориальную доску в честь выпускника, погибшего на СВО

Почтить память героя пришли родные и друзья Ивана. Фото: пресс-служба ЕМК

В Екатеринбургском монтажном колледже открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации на Украине. Выпускник колледжа Иван Углицких героически погиб в зоне проведения СВО.

Военнослужащий указом президента России посмертно награжден орденом Мужества. Мемориальную доску в образовательном учреждении открыли 21 февраля.

- В памятном событии приняли участие близкие и родные Ивана: мама, супруга и брат, а также однополчане и друзья, которые учились вместе с ним в колледже, - рассказывает пресс-служба ЕМК.

На церемонию прибыли директор Регионального центра патриотического воспитания Свердловской области Игорь Родобольский, представители администрации Екатеринбурга, а также военнослужащие войск национальной гвардии.

Открыл церемонию директор колледжа Валерий Чистяков. Администрация, обучающиеся и преподаватели ЕМК вместе с гостями возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Ивана Углицких минутой молчания.