В школах Екатеринбурга образовываются толпы на входе из-за новых правил

Дети переодеваются перед турникетами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители школьников в Екатеринбурге крайне возмущены нововведениям в учебных заведениях. С недавнего времени в некоторых школах города ввели новое правило: дети должны переодевать сменку до прохода через турникет.

В результате на входе образовываются огромные очереди и грязь все также попадает в школьный коридор и раздевалки.

- Правила, которые ввели в гимназии насчет переодевания перед турникетом - это жесть. Скапливаются толпы, опаздывают на уроки. Раньше прийти нельзя, гардероб не открывается раньше. Но можно ведь ввести систему бахил и нанять дополнительных уборщиц, - возмущаются родители школьников, передает портал «Е1».

В других гимназиях места, где дети смогут сменить уличную обувь на школьную, в разы меньше. Родители учеников говорят, что возникает давка.

Однако негодование разделяют не все взрослые. Некоторые родители уверяют, что никакой толпы и очередей на входе перед турникетом нет. По их мнению, новые правила стали вынужденными в зимний и весенний периоды, когда снег на улицах начнет таять.