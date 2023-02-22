На Челябинском тракте иномарка протаранила грузовик

В аварии пострадали водитель и пассажир грузовика. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Челябинском тракте иномарка столкнулась с грузовиком. Land Rover протаранил «Газель». Авария произошла днем 22 февраля. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- Водитель Land Rover, при выезде со второстепенной дороги, не справился с управлением, допустил столкновение с «Газелью», движущейся по главной дороге, по Челябинскому тракту, - сообщили в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали двое людей. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницу с травами. Из-за аварии на Челябинском тракте образовалась крупная пробка.

Из-за ДТП образовалась крупная пробка. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Ранее страшная авария произошла на Полевском тракте. Там автобус столкнулся с легковушкой. В ДТП пострадали пять человек. По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, из-за чего и вылетел на встречную полосу, по которой двигался автобус «Богдан», в нем было больше десятка пассажиров.

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