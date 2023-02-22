Глава Нижнего Тагила встретился с женами участников СВО

Шестеро тагильчанок встретились с Владиславом Пинаевым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с женами участников СВО. Шесть женщин пообщались с градоначальником в центре помощи мобилизованным. Об этом сообщили в городской администрации.

Во время встречи Владислав Пинаев осудил с тагильчанками помощь служащим мужьям и их семьям. Всего они общались полтора часа. Все проблемные вопросы мэр взял под свой контроль. Владислав Пинаев уже дал поручения руководителям муниципалитетов.

- Нам нужны такие встречи, нужна постоянная обратная связь от семей участников СВО, чтобы оперативно и эффективно помогать им. Стараюсь всегда общаться с ними в самых разных форматах, и такое вот теплое общение «без галстуков» за кружкой чая, хороший способ поддержать их и определить направления помощи на будущее, - подчеркнул мэр.

На будущее запланировано еще одно мероприятие, направленное на поддержку участников СВО. В Нижнетагильской филармонии пройдет концерт. Он состоится 3 марта.

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