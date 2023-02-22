В Нижнем Тагиле сотрудницы Госавтоинспекции поздравили мужчин с наступающим праздником

Автоинспекторы поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудницы Госавтоинспекции поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Акция прошла на центральных улицах города. Об этом сообщили в Отделении ГИБДД города.

Женщины в форме останавливали водителей не для того, чтобы выявить нарушения. А для того, чтобы поздравить защитников Отечества с наступающим праздником. Каждому мужчине вручили памятные подарки.

- Инспекторы желали водителям безопасных дорог, мирного неба над головой и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения, - рассказали в городском ГИБДД.

Водителям вручили памятные подарки. Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Ранее в Екатеринбурге стартовал просветительский марафон, посвященный наступающему празднику. Так 22 февраля были открыты две мультимедийные выставки: «Украина. На переломе эпох» и «Герои спецоперации». Главными темами мероприятия стали патриотизм, любовь к Родине и память военных дней.

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