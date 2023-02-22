Екатеринбургские родители попали в число самых тревожных в стране

Родители из Екатеринбурга сильно тревожатся за своих детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Екатеринбургские родители вошел в топ самых тревожных в стране. Свердловчане размесились на втором месте в рейтинге. Такой информацией поделилась пресс-служба группы «АльфаСтрахования».

В топ также попали жители Краснодара, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Рейтинг составили благодаря результатам опроса. Родителям были заданы вопросы о проведении профилактических обследований у их детей. Свою тревожность они оценивали по 10-ой шкале, где 10 это – «совсем не беспокоюсь».

- По десятибалльной шкале без отговорок удовлетворены только 4,6% респондентов. Это даже меньше, чем тех, кто испытывает постоянное чувство тревоги за малыша – таких родителей 6,4%. Основная масса – 18,8% – не могут расслабиться до конца и боятся болезней, травм и иных проблем с ребенком, - рассказали в компании.

Самыми спокойными родителями оказались омичи, уфимцы и петербуржцы. Они оценивают свою взволнованность на 7 и 8.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.