«Автомобилист» откатился на пятое место восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей площадки.

Уфимцы первыми открыли счет, на 10 минуте первого периода Алексей Пустозеров сумел переиграть голкипера «шоферов» Юхан Маттссона, он же оформил дубль на 32 минуте встречи.

Уральцы на два пропущенных гола ответили точным броском Брукса Мэйсека в начале третьего игрового отрезка. Под завершение матча екатеринбуржцы сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока в надежде сравнять счет. Однако такие меры обернулись третьей шайбой в пустые ворота, ее на свой счет записал Данил Башкиров.

«Автомобилист» откатился на пятое место восточной конференции, в активе команды 81 набранный балл в 66 проведенных матчах.

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