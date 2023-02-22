В Екатеринбурге прошел просветительский марафон, посвященный Дню защитника Отечества

Марафон стартовал в формате прямого эфира. Фото: Департамент Информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 22 февраля прошел всероссийский просветительский марафон «Знание о героях». Он посвящен Дню защитника Отечества. Помимо Столицы Среднего Урала в марафоне приняли участие еще восемь регионов. В том числе и Москва. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Марафон начался в формате прямого эфира. Так состоялось открытие нескольких мультимедийных выставок: «Украина. На переломе эпох» и «Герои спецоперации».

- Эта выставка позволит вам увидеть истории героев, которые живут среди нас. Вы – молодежь, сможете понять, что настоящие герои – это не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент. Это те, кто живут рядом с нами и совершают подвиги из любви к Родине, – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участие в мероприятии приняли свердловские военные, активисты, ученые и деятели культуры. А главными темами марафона стали патриотизм, любовь к Родине и память военных дней.

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