В Верхней Салде похоронят заводчанина, погибшего во время спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

В Верхней Салде похоронят Александра Тонкушина, который погиб во время спецоперации на Украине. Известно, что уралец с прошлого года трудился подсобным рабочим на заводе нефтепромыслового оборудования.

Александр Тонкушин ушел на СВО добровольцем и служил в составе ЧВК, его не стало 16 января.

- По предварительной информации, посмертно удостоен Ордена мужества, медали «За отвагу» и награды ЧВК - черного креста «За кровь и храбрость». Прощание с ним состоится 23 февраля, - отметили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

Ранее стало известно, что в Ревде похоронят 24-летнего Александра Канова, который погиб во время спецоперации на Украине. Прощание с молодым человеком назначено на 23 февраля.

Парень был мобилизован в сентябре прошлого года, а в январе попал под артиллерийский обстрел.