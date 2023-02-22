В Сухом Логу воспитательница детского сада получила зарплату только после вмешательства прокуратуры

Выяснилось, что размер зарплаты был снижен незаконно, а условия не соответствовали прописанным требованиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухом Логу воспитательница местного детского сада получила зарплату только после вмешательства прокуратуры. Ранее в ведомстве получили сигнал о нарушении трудовых прав в учреждении № 39 «Цветик-семицветик».

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что работодатель выплачивал заработную плату воспитателю в размере меньшем, чем установлено трудовым договором, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что размер зарплаты был снижен незаконно, а условия не соответствовали прописанным требованиям.

- В связи с выявленными нарушениями городская прокуратура заведующей МАДОУ Детский сад № 39 «Цветик-семицветик» внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, - добавили в ведомстве.

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