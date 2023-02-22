Свердловчанин убил женщину-инвалида из-за 30 тысяч рублей и трех телефонов

Ранее мужчина уже отбывал наказание в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Заречного убил женщину-инвалида из-за 30 тысяч рублей и трех телефонов. Он вместе со знакомой выпивал у нее дома. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Происшествие произошло в мае 2022 года. 53-летний свердловчанин пришел в гости к своей 63-летней подруге, которая имела инвалидность и передвигалась на коляске. Во время застолья мужчина решил убить знакомую и похитить у нее вещи.

- Осознавая, что потерпевшая не может оказать ему активного сопротивления ввиду состояния ее здоровья, обвиняемый вооружился колюще-режущим и твердым тупым предметами, с помощью которых в ходе нападения стал причинять женщине телесные повреждения в жизненно важные органы, - рассказали в Следственном комитете.

Женщина-инвалид умерла на месте. А ранее судимый свердловчанин взял из ее квартиры 30 тысяч рублей и три телефона. После этого он скрылся с места происшествия.

Нападавшего удалось найти благодаря сбору улик и судебным экспертизам. Силовики собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение уральцу. На мужчину завели уголовное дело за убийство и разбой. Его передали в суд.

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