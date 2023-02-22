Екатеринбуржец напала на работницу мастерской с украденным ножом

Свердловчанину грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель напал на работницу мастерской с украденным оттуда же ножом. На мужчину завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Об это сообщили в УМВД города.

Инцидент произошел в 19 февраля. 41-летний екатеринбуржец пришел в магазин и при помощи кусачек снял с витрины большой нож, который был представлен, как образец. Работница мастерской попыталась остановить мужчину, однако тот решил на нее напасть. После этого скрылся из магазина.

Нападающего удалось найти очень оперативно. Свердловчанина задержали полицейские.

- Мужчина признал свою вину и при опросе пояснил полицейским, что находился в состоянии опьянения и поэтому утащил нож с витрины, - сообщили в ведомстве.

Оказалось, ранее мужчина уже был осужден за подобное преступление. Дальнейшую судьбу екатеринбуржца будут решать в суде. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.