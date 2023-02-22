В Екатеринбурге рецидивист стащил смартфон прямо с витрины в магазине и сбежал

Задержанный во всем признался и рассказал, что успел продать телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские поймали 43-летнего рецидивиста, который стащил смартфон прямо с витрины в магазине и сбежал. Инцидент произошел в начале января этого года. Мужчина пришел в торговую точку на Луначарского и сделал вид, что рассматривает товары.

В какой-то момент он убедился, что за ним не наблюдают, поэтому схватил с полки гаджет и скрылся. Ущерб от его действий превысил 20 тысяч рублей.

- В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать. 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических средств местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный во всем признался и рассказал, что успел продать телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».