На мужчину, подравшегося с инспекторами ДПС на Березовском тракте, возбудили уголовное дело

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на водителя, который устроил массовую аварию и подрался с инспекторами ДПС на Березовском тракте, возбудили уголовное дело. 41-летнего мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

21 февраля уралец ехал на своем Volkswagen Polo, вылетел на встречную полосу и столкнулся Hyundai Elantrа и Mazda 3. Очевидцы происшествия рассказали, что виновник вел себя неадекватно.

- По версии следствия, мужчина, устроивший дорожно-транспортное происшествие, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место ДТП, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.