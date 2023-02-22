В ГИБДД рассказали об аварии в Березовском, в которой столкнулось пять машин

Фото с места ДТП. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

После съезда из города Березовский в Свердловской области произошло массовое ДТП. ЧП случилось вечером 22 февраля. По данным очевидцев, при въезде на ЕКАД столкнулось сразу пять автомобилей, сообщает Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург".

"КП-Екатеринбург" обратилась за комментарием в ГИБДД Свердловской области. В отделе пропаганды уточнили, что территорию объехали, но аварию не обнаружили.

Поздним вечером 21 февраля на Полевском тракте произошла серьезная авария с автобусом. В ДТП пострадало пять человек. По данным сотрудников ГИБДД, 28-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, из-за чего и вылетел на встречную полосу, по которой двигался автобус «Богдан», в нем было больше десятка пассажиров.