Само отделение обслуживает 9,3 тысячи маленьких пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском после капитального ремонта открылась поликлиника для детей. Все подразделение перевели на «бережливый» формат взаимодействия с пациентами. Деньги на реконструкцию учреждения были выделены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

- Здесь светлое пространство, выдержанные цветовые решения, удобные места ожидания приема. «Бережливые технологии» помогают оперативно получить полную и актуальную информацию, найти нужный кабинет, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Во время капитального ремонта сделали перепланировку первого этажа, это позволило разделить потоки пациентов.

- Мы значительно увеличили количество полезной площади. Благодаря этому появилась возможность организовать «открытую» регистратуру и полноценное отделение неотложной помощи, - отметил главный врач Полевской ЦГБ Сергей Алферов

Кстати, само отделение обслуживает 9,3 тысячи детей.