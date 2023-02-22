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НовостиОбщество22 февраля 2023 12:13

В Полевском после капитального ремонта открылась поликлиника для детей

Само отделение обслуживает 9,3 тысячи маленьких пациентов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Само отделение обслуживает 9,3 тысячи маленьких пациентов

Само отделение обслуживает 9,3 тысячи маленьких пациентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском после капитального ремонта открылась поликлиника для детей. Все подразделение перевели на «бережливый» формат взаимодействия с пациентами. Деньги на реконструкцию учреждения были выделены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

- Здесь светлое пространство, выдержанные цветовые решения, удобные места ожидания приема. «Бережливые технологии» помогают оперативно получить полную и актуальную информацию, найти нужный кабинет, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Во время капитального ремонта сделали перепланировку первого этажа, это позволило разделить потоки пациентов.

- Мы значительно увеличили количество полезной площади. Благодаря этому появилась возможность организовать «открытую» регистратуру и полноценное отделение неотложной помощи, - отметил главный врач Полевской ЦГБ Сергей Алферов

Кстати, само отделение обслуживает 9,3 тысячи детей.