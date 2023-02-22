Перевозчики просят поднять плату за проезд в Каменске-Уральском

Проезд в Каменске-Уральском может подорожать на три рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перевозчики Каменска-Уральского занимаются подготовкой документов для обоснования повышения платы за проезд в общественном транспорте до 25 рублей. Сейчас билет стоит 22 рубля. Повышения не исключил и.о. главы города Дмитрий Башарин, об этом пишет портал KU66.RU.

Вопрос о повышении платы за проезд в общественном транспорте Каменска-Уральского рассмотрит Региональная энергетическая комиссия, после чего примет обоснованное решение.

Напомним, что в феврале 2023 года в автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро Екатеринбурга проезд подорожал до 33 рублей. По ЕКАРТе одна поездка стоит 31 рубль.