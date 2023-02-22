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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:01

В Екатеринбурге состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»

Он разместился на площадке у «Екатеринбург-арены»
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На митинг-концерт участники пришли с флагами и транспарантами Фото: читатель «КП»

На митинг-концерт участники пришли с флагами и транспарантами Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге у «Екатеринбург-арены» сегодня, 22 февраля, собралось много людей. Они пришли на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». У многих участников в руках были флаги и транспаранты. С огромного экрана на сцене транслировались фотографии участников спецоперации. Выступали первые лица города и области.

- Наша страна во все времена славилась мужественными людьми, готовыми защитить ее. И День защитника Отечества, который мы будем отмечать завтра, 23 февраля, всегда будет нам напоминать о героизме российских солдат, - произнес ведущий со сцены

В Москве в Лужниках в это же время начался аналогичный митинг-концерт, в котором принимают участие знаменитые музыкальные исполнители.