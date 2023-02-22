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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 9:59

Глава СК проконтролирует дело уральца, избившего инспекторов ДПС

Мужчина накинулся на полицейских после того, как устроил ДТП
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пока на мужчину составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудников полиции

Пока на мужчину составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудников полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует дело уральца, избившего инспекторов ДПС на Березовском тракте 21 февраля.

- Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. возбудить уголовное дело и представить доклад, - рассказали в СК России. - Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в Центральном аппарате СК.

Напомним, 41-летний мужчина на Volkswagen Polo столкнулся с иномарками - Hyundai Elantrа, Mazda 3. После этого мужчина подрался с сотрудниками ДПС, которые прибыли на место происшествия. Пока на него только составили административный материал по ч.1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

- В действиях водителя имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилие отношении представителя власти», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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