Глава СК проконтролирует дело уральца, избившего инспекторов ДПС

Пока на мужчину составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудников полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует дело уральца, избившего инспекторов ДПС на Березовском тракте 21 февраля.

- Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. возбудить уголовное дело и представить доклад, - рассказали в СК России. - Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в Центральном аппарате СК.

Напомним, 41-летний мужчина на Volkswagen Polo столкнулся с иномарками - Hyundai Elantrа, Mazda 3. После этого мужчина подрался с сотрудниками ДПС, которые прибыли на место происшествия. Пока на него только составили административный материал по ч.1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

- В действиях водителя имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилие отношении представителя власти», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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