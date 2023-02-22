На водителя, устроившего массовое ДТП на Березовском тракте, хотят возбудить уголовное дело

Мужчина не был пьян Фото: Алексей БУЛАТОВ

На водителя, устроившего массовое ДТП на Березовском тракте, хотят завести уголовное дело. Мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Polo днем 21 февраля. На встречной полосе он столкнулся с иномарками - Hyundai Elantrа, Mazda 3.

После этого мужчина даже подрался с сотрудниками ДПС, которые прибыли на место происшествия.

- После ДТП водитель автомобиля Volkswagen Polo вел себя неадекватно, на требования сотрудников полиции мужчина не реагировал. Он ударил инспекторов, а также сопротивлялся при задержании. В отношении водителя на основании ФЗ «О полиции» применили физическую силу и наручники, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что он не был пьян. Результаты экспертизы на наркотическое опьянение будут известны позже. На него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению». Также в действиях мужчины есть признаки преступления по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Частью первой статьи предусмотрено наказание - штраф до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо арест до шести месяцев или лишение свободы на 5 лет, - добавили в УГИБДД.

Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания, а его машина на спецстоянке.