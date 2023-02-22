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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:12

Свердловский омбудсмен раскритиковала полицейских, устроивших облаву на мигрантов в мечети

Силовики устроили проверку иностранцев во время службы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Омбудсмен считает, что можно было не тревожить людей во время религиозного обряда

Омбудсмен считает, что можно было не тревожить людей во время религиозного обряда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время доклада перед депутатами Законодательного собрания раскритиковала полицейских, устроивших 17 февраля облаву на мигрантов в мечети.

- Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей, - сказала омбудсмен. - Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда.

Напомним, ранее в полиции рассказали об итогах рейда в мечети на улице Репина. Там отметили, что их сотрудники действовали совместно с Росгвардией и ФСБ. Во время рейда были задержаны пять человек за нарушение законодательства в сфере миграции. На них составили административные материалы. В ближайшее время по решению суда их выдворят за пределы страны.

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