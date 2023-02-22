Свердловский омбудсмен раскритиковала полицейских, устроивших облаву на мигрантов в мечети

Омбудсмен считает, что можно было не тревожить людей во время религиозного обряда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время доклада перед депутатами Законодательного собрания раскритиковала полицейских, устроивших 17 февраля облаву на мигрантов в мечети.

- Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей, - сказала омбудсмен. - Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда.

Напомним, ранее в полиции рассказали об итогах рейда в мечети на улице Репина. Там отметили, что их сотрудники действовали совместно с Росгвардией и ФСБ. Во время рейда были задержаны пять человек за нарушение законодательства в сфере миграции. На них составили административные материалы. В ближайшее время по решению суда их выдворят за пределы страны.

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