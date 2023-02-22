Более 75% клиентов в Свердловской области пользуются Онлайн-банкингом

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Свыше 75% клиентов банка на Среднем Урале в 2022 году проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. За год число пользователей интернет-сервисов банка в регионе выросло на 9%. Сегодня в Свердловской области активно используют ВТБ Онлайн более 353 тысяч человек. Общее число пользователей ВТБ Онлайн превышает 12 млн человек.

В декабре свердловчане оформили онлайн 77% кредитов наличными - за год доля увеличилась на треть в общем объеме сделок. В конце 2022 года клиенты банка в Свердловской области дистанционно открывали более 85% накопительных счетов и 70% депозитов. Популярность онлайн-вкладов за год выросла на 27%.

ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов ВТБ, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов.