Владимиру Тюменцеву было 49 лет Фото: ОАО «УГМК»

Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». По данным издания прощание с ним состоится в Храме Успения Верхней Пышмы 23 февраля в 10:00. Похоронят Владимира Тюменцева на Верхне-Пышминском кладбище.

Владимиру Тюменцеву было 49 лет. Он возглавлял Свердловскавтодор с 2016 года.

- С его приходом на должность директора в организации произошли значительные изменения, - рассказали в ОАО «УГМК». - Особое внимание Владимир Яковлевич уделял вопросам повышения качества работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, модернизации производства, внедрению современных технологий и материалов.

Заслуги Владимира Яковлевича перед отраслью были неоднократно отмечены муниципальными, региональными, федеральными и корпоративными наградами.

Отметим, что «Свердловскавтодор» - одно из крупных дорожных предприятий в нашего региона. Компания занимается подрядными работами по строительству, ремонту и содержанию дорог.

Сейчас «Свердловскавтодор» по договорам с госзаказчиками содержит 100% проходящих по территории региона федеральных дорог протяженностью 626 километров, более 4 тысяч искусственных сооружений и более 70% территориальных автодорог общего пользования протяженностью 6 238 километров.

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