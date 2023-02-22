Планируется вложить в реконструкцию памятников в разы больше средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 300-летию отреставрируют 13 объектов культурного наследия. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

- В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия, - написал мэр в telegram-канале. - В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие два года.

В 2023 году, по его словам, планируется, в том числе ремонт «Госпиталя Екатеринбургского завода» на Воеводина, 5, здания на Пушкина, 16, «Дома контор» и «Дома Метенкова».

Алексей Орлов также напомнил, что в прошлом году был завершен ремонт зданий начала XIX века на улице 8 Марта 23 и 25, а также проведена реставрация двухвековой плотины на реке Ольховке.

- Естественно, юбилеем эта работа не закончится. Усилия по защите и сохранению уникальных объектов продолжатся, - отметил глава города.

Напомним, ранее Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) выступил против идеи «притормозить» работу по выявлению памятников архитектуры.

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