Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация городского округа Сухой Лог»

Погиб 44-летний уралец, отправившийся на спецоперацию за мобилизованным сыном. Евгений Сащиков служил водителем в Новоайдарском районе ЛНР. Он погиб 7 февраля в результате прямого попадания ракеты в его боевую машину, сообщили в администрации Сухого Лога.

- Евгений родился в Иркутской области, окончил школу №7 в Сухом Логу, получил профессию электрика в сухоложском профессионально-техническом училище. Работал дальнобойщиком, совершая многодневные рейсы по России, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Администрация городского округа Сухой Лог».

27 марта Евгению Сащикову исполнилось бы 45 лет. Прощание с ним состоится 23 февраля с 11:00 до 12:00 часов в ДК «Кристалл».

Напомним, ранее мы писали, что в Ревде похоронят 24-летнего Александра Канова, который погиб во время спецоперации на Украине. Парень был мобилизован в сентябре прошлого года, а в январе попал под артиллерийский обстрел.

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