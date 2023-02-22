В Екатеринбурге восьмилетний мальчик ушел гулять и не вернулся

Макар ушел гулять и не вернулся домой Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал восьмилетний Орлов Макар. Мальчик ушел гулять 21 февраля и не вернулся домой. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.

- Мальчик из хорошей семьи, раньше так никогда не пропадал. Есть свидетельство, что его видели утром в районе Вторчермет. От нас сейчас работают автономные экипажи, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт»

К отряду обратилась за помощью мама мальчика.

Макар был одет в синюю шапку, черную куртку, такого же цвета болоньевые штаны и ботинки.

Если вы знаете, где может находиться мальчик, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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