В уральском селе загорелась частная баня

Огонь успел распространиться на 84 квадратных метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Косулино загорелась частная баня. Пожар произошел на улице Восточная. Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть 21 февраля в 15:39. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 80 квадратных метров повреждены стены, кровля, чердачное перекрытие частной бани, - рассказали в МЧС.

Тушить возгорание прибыли три пожарные машины и одиннадцать спасателей. Им удалось локализовать огонь в 15:39. Уже через 14 минут пожар был потушен полностью. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций к 17:15. О пострадавших информации нет.

Ранее, 20 февраля, в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском сгорел частный дом на улице Спиридонова. Огонь распространился на 84 квадратных метра. Тушить возгорание прибыли четверо пожарных. Сообщений о пострадавших не поступало.

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