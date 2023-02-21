В Екатеринбурге Cadillac сбил 8-летнего ребенка

Иномарка сбила восьмилетнего мальчика. Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель на Cadillac сбил восьмилетнего ребенка. Мальчик получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. ДТП произошло днем 21 февраля на улице Опалихинская. Об этом рассказали в Отделении пропаганды ОГИБДД Екатеринбурга.

Ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Тогда на него наехала иномарка. Мальчик получил перелом таза, сотрясение мозга и ушибы. Его госпитализировали.

За рулем автомобиля находился 53-летний водитель со стажем 30 лет. По его словам, он ехал со скоростью 30 километров в час, когда резко перед ним оказался ребенок. Мужчина не успел затормозить. и произошло столкновение.

- На месте дорожной аварии работали госавтоинспекторы, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия, - сообщили в ГИБДД.

Ранее на Полевском тракте столкнулась легковушка и автобус. В аварии пострадали пять человек. По предварительным данным 28-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, из-за чего и вылетел на встречную полосу, по которой двигался автобус «Богдан», в котором было больше десятка пассажиров.

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