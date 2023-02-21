Сторожу из Ивделя не выплачивали зарплату больше полугода

Женщине удалось получить часть долга благодаря решению суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщине-сторожу из Ивделя не выплачивали зарплату семь месяцев. За это время образовалась задолженность в 84 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловчанка работала сторожем у индивидуального предпринимателя с ноября 2019 года по октябрь 2021 года. Однако с ней не заключили трудовой договор. Записи о ее трудоустройстве и увольнении нет.

С февраля по сентябрь 2021 года женщине и вовсе не выплачивали зарплату. Поэтому она обратилась в прокуратуру. Ведомство подало иск в суд, для того чтобы восстановить трудовые права свердловчанки.

- Ивдельский городской суд удовлетворил частично исковые требования прокурора, установив между работником и индивидуальным предпринимателем факт трудовых отношений и возложив на индивидуального предпринимателя обязанность по внесению соответствующих записей в трудовую книжку работника, - сообщили в прокуратуре.

После суда женщине выплатили 72 тысячи рублей. С таким решением был не согласен предприниматель и подал апелляцию. Суд ее отклонил.

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