На суде горе-водитель полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском мужчину отправили в колонию за пьяное вождение. Местный житель не в первый раз попался на таком нарушении, поэтому в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Во время разбирательства выяснилось, что в июне прошлого года уральца остановили инспекторы ДПС, экспертиза показала, что в его крови присутствует алкоголь и наркотики.

- Ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение, и ему назначили полтора года лишения свободы. Однако должных выводов мужчина для себя не сделал, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На суде горе-водитель полностью признал свою вину, ему назначили наказание в виде одного года колонии общего режима. Также ему запрещено водить автомобиль в течение 4.5 лет.