В Екатеринбурге у 72-летнего пенсионера с карты украли деньги

На похитившего карту мужчину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у 72-летнего пенсионера, оставившего банковскую карту на кассе магазина, с нее похитили несколько тысяч рублей. За помощью мужчина обратился в полицию. Об этом рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Об утере пенсионер сам сообщил полицейским. По его словам, он оставил карту на кассе в магазине. Это он понял, когда увидел, что с его карты списываются деньги за покупки, которые он не совершал. В общем похититель успел закупиться на три тысячи рублей.

- В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявителя и задержали, - сообщили в ведомстве.

Похитителем карты оказался 47-летний екатеринбуржец. Он сознался в содеянном. На мужчину завели уголовное дело за кражу, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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