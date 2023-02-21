На Березовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП и подрался с инспекторами ДПС

Очевидцы аварии рассказали, что виновник происшествия вел себя неадекватно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Березовском тракте водитель иномарки Volkswagen Polo устроил массовую аварию и подрался с инспекторами ДПС, прибывшими на место ЧП. Инцидент произошел днем 21 февраля.

Очевидцы аварии рассказали, что виновник происшествия вел себя неадекватно.

- За рулем Volkswagen Polo был 41-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Hyundai Elantra, а после влетел в Mazda 3. В результате ДТП пострадал водитель Mazda, его доставили в больницу с травмой живота, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что водитель Volkswagen Polo имеет 11-летний водительский стаж, к административной ответственности привлекался 24 раза.

Ранее стало известно, что На Полевском тракте в столкновении легковушки и пассажирского автобуса пострадали четыре человека. Авария произошла вечером 21 февраля.