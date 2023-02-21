Екатеринбургская актриса снялась в новом сериале вместе с Марией Федункив

Мария Смольникова снялась в новом сериале телеканала «ТНТ». Фото: пресс-служба телеканала «ТНТ»

В новом сериале на телеканале «ТНТ» снялась екатеринбургская актриса Мария Смольникова. Комедийная передача «Кафе «Куба» выйдет в эфир уже 13 марта в 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Сериал перенесет зрителей в 2003 год. По сюжету владелица придорожного кафе, которую играет Мария Федункив, ведет свой бизнес одна. Он ей достался после развода с мужем, который недавно скончался. Теперь на общепит претендует вдова бывшего супруга, ее роль сыграет Мария Смольникова.

- Двум женщинам из разных миров, но с общим прошлым придется как-то уживаться вместе в стенах культового придорожного заведения, где, как это водится в нулевых, происходит много чего интересного, - рассказали в пресс-службе «ТНТ».

В съемках проекта также принял участие еще один уральский актер, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института Илья Белов. Ранее мужчина уже снимался в фильме «Картонная пристань» и «Последняя «Милая Болгария».

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