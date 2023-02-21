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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 15:55

Екатеринбуржец из пневматического пистолета выстрелил в голову мужчине

Пострадавшему удалось выжить
Дарья ЧИПУРИНА
На мужчину завели уголовное дело за покушение на убийство

На мужчину завели уголовное дело за покушение на убийство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец из пневматического пистолета выстрелил в голову мужчине. Между ним произошла ссора. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. 23-летний свердловчанин, работающий водителем в частной фирме, приехал отдохнуть в клуб. Там он познакомился с 35-летним мужчиной. Между молодыми людьми произошла ссора. Из-за чего 23-летний парень выстрелил пневматическим пистолетом в голову оппоненту.

- В результате потерпевшему была причинена тяжелая черепно-мозговая травма, с которой он доставлялся в больницу для оказания необходимой помощи. Кроме того, обвиняемый произвел несколько выстрелов в направлении нескольких граждан, находившихся в тот момент вблизи развлекательного учреждения, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга.

На мужчину завели уголовное дело. В ходе расследования инцидента были допрошены 10 свидетелей, проведены очные ставки и судебные экспертизы. Для обвинения свердловчанина в покушении на убийство достаточно доказательств.

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