На мужчину завели уголовное дело за покушение на убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец из пневматического пистолета выстрелил в голову мужчине. Между ним произошла ссора. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. 23-летний свердловчанин, работающий водителем в частной фирме, приехал отдохнуть в клуб. Там он познакомился с 35-летним мужчиной. Между молодыми людьми произошла ссора. Из-за чего 23-летний парень выстрелил пневматическим пистолетом в голову оппоненту.

- В результате потерпевшему была причинена тяжелая черепно-мозговая травма, с которой он доставлялся в больницу для оказания необходимой помощи. Кроме того, обвиняемый произвел несколько выстрелов в направлении нескольких граждан, находившихся в тот момент вблизи развлекательного учреждения, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга.

На мужчину завели уголовное дело. В ходе расследования инцидента были допрошены 10 свидетелей, проведены очные ставки и судебные экспертизы. Для обвинения свердловчанина в покушении на убийство достаточно доказательств.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».