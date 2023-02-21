Жительница Серова отправится в тюрьму за убийство знакомого

Женщина убила одного своего знакомого из-за личной неприязни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Серова убила своего знакомого. А затем попыталась расправиться и с очевидцем преступления. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

В сентябре 2022 года 48-летняя женщина пришло в гости к своему 49-летнему знакомому. Вместе они выпивали. Однако в какой-то момент приятели поссорились и началась драка. Женщина убила друга из-за личной неприязни.

- Затем злоумышленница, намереваясь сокрыть совершенное преступление, попыталась убить очевидца 46-летнего мужчину, нанеся ему колото-резаные раны шеи, спины, верхних и нижних конечностей. Однако пострадавшему удалось спастись благодаря тому, что он оказал нападавшей активное сопротивление и смог убежать, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга.

Жительницу Серова искали недолго, ее удалось выследить по горячим следам. На свердловчанку завели уголовное дело. Оказалось, что ранее женщина уже была судима за убийство и умышленное причинение вреда. Вышла из тюрьмы она накануне очередного преступления.

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