Что стало причиной происшествия, пока неизвестно Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Екатеринбургом во время разгрузки перевернулась многотонная фура, большегруз опрокинулся набок. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Очевидцы рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что все произошло недалеко от станции Коптелово. В УГИБДД по Свердловской области отметили, что данный случай нельзя назвать ДТП.

Ранее стало известно, что на Урале будут судить 52-летнего водителя DAF, погубившего в ДТП 16-летнюю девушку. Страшная авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург 16 августа 2022 года.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.