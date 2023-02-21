В электричках Екатеринбурга будет действовать единый городской тариф

Стоимость проезда на беспересадочные поездки составит 35 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В электричках Екатеринбурга с 24 февраля будет действовать единый городской тариф. Стоимость проезда на беспересадочные поездки составит 35 рублей.

Цена проезда на этом уровне действует в границах станций Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о. п. 1639 км, Северка.

- Таким образом, дальность поездки на цену билета в границах муниципалитета влиять не будет: несмотря на то, что сегодня электрички возят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние более 40 километров, - сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Примечательно, что во время установления Единого городского тарифа в размере 35 рублей действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении.