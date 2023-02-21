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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:40

В электричках Екатеринбурга будет действовать единый городской тариф

Стоимость проезда на беспересадочные поездки составит 35 рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Стоимость проезда на беспересадочные поездки составит 35 рублей

Стоимость проезда на беспересадочные поездки составит 35 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В электричках Екатеринбурга с 24 февраля будет действовать единый городской тариф. Стоимость проезда на беспересадочные поездки составит 35 рублей.

Цена проезда на этом уровне действует в границах станций Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о. п. 1639 км, Северка.

- Таким образом, дальность поездки на цену билета в границах муниципалитета влиять не будет: несмотря на то, что сегодня электрички возят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние более 40 километров, - сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Примечательно, что во время установления Единого городского тарифа в размере 35 рублей действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении.