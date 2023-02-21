Суд отказался выпускать на свободу цыгана, устроившего беспорядки с казаками

С осени 2016 года Пестриков находится за решеткой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Невьянского суда не заменять Дмитрию Пестрикову неотбытую часть срока в колонии на более мягкое наказание. Цыган был осужден на 8 лет и 6 месяцев за массовые беспорядки на улице Депутатской.

В 2016 году Пестриков и 24 его подельников напали на дом казака Олега Шишова. В результате перестрелки погибли два человека (еще один позже скончался в СИЗО – прим.ред).

- Расследование уголовного дела представляло собой особую правовую и фактическую сложность, что обусловлено количеством участников уголовного судопроизводства, в том числе участием в уголовном деле 4 потерпевших, 19 обвиняемых, 7 из которых не имеют начального образования, навыков чтения и письменной речи, совершением преступления лицами, не документированными паспортами граждан РФ или какой-либо иной страны, - отмечали в Следственном комитете.