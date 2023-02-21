Из-за снегопада Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

Особенно затруднено движение по центральным улицам уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за снегопадов образовались 10-балльные пробки. Особенно затруднено движение по центральным улицам уральской столицы. Также в глухих заторах стоят проспекты Ленина и Космонавтов, улицы Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Восточная, Московская и другие.

При этом многокилометровые пробки образовались с самого утра, правда, тогда сервис «Яндекса2 оценивал их уровень на восемь баллов.

Ранее в Свердловской области продлили предупреждение о снегопадах, которые задержатся до 22 февраля. По данным синоптиков, сильные осадки сохранятся на отдельных территориях региона.

Из-за непогоды высок риск образования гололедицы и снежных накатов.

На это время автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными и осторожными.

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