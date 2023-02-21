В Кировграде мужчину осудят за незаконную охоту на лося

Теперь уральцу грозит до двух лет лишения свободы. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Кировграде будут судить 46-летнего жителя Новоуральска, который пытался незаконно поохотиться на лося. Все произошло в сентябре прошлого года, тогда в полицию обратился егерь и рассказал, что заметил на территории заповедника мужчину с ружьем.

При этом мужчина использовал специальные приспособления, чтобы приманить животное. Инспектор отобрал у него карабин, а также несколько патронов к нему.

- На территории заповедника запрещается нахождение с расчехленным оружием любого вида, а также любая деятельность, противоречащая задачам заповедника: промысловая, любительская охота, спортивная и иные виды пользования животным миром, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и «Незаконная охота». Теперь уральцу грозит до двух лет лишения свободы.