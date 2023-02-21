Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больницы Свердловской области получили 32 новых автомобиля Lada Granta. Отечественные легковушки были закуплены по программе национального проекта «Здравоохранение» и переданы по поручению Евгения Куйвашева. Машины отправят в 10 муниципалитетов.

- Обновлять автопарк поликлинического звена не менее важно, чем пополнять спецавтотранспортом службу 03, ведь от этого зависит скорость и качество оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных территориях, - заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Также, по его словам, в этом году ожидается приобретение 129 единиц легкового транспорта для медицинских учреждений.

- В поликлиническом звене легковым машинам без преувеличения цены нет: они востребованы для доставки пациентов в медицинские организации и обслуживания вызовов на дому, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.