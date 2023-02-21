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НовостиСпорт21 февраля 2023 11:47

В Нижнем Тагиле фестиваль ГТО собрал больше 300 уральских спортсменов

Мероприятие провели на базе комплекса «Гора Белая»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Фото: ВФСК ГТО по Свердловской области

Фото: ВФСК ГТО по Свердловской области

В пригороде Нижнего Тагила на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» провели зимний фестиваль «Готов к труду и обороне», в котором приняли участие 315 спортсменов, распределенных по 35 командам. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

Лидерами спортивных состязаний стали участники из Верхней Пышмы, а в конкурсной программе победителями стали спортсмены из Верхнего Тагила. Представители Сысерти оказались лучшими в общеобразовательной программе.

Спортсмены Горноуральского городского округа заняли второе место в конкурсной программе и третье место в общеобразовательной программе. Спортсмены Нижнего Тагила взяли «бронзу» в командном зачете. Спортсмены Каменска-Уральского заняли в конкурсной программе третье место, а в командном и общем зачетах – второе место.