Из-за непогоды высок риск образования гололедицы и снежных накатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили предупреждение о снегопадах, которые задержатся до 22 февраля. По данным синоптиков, сильные осадки сохранятся на отдельных территориях региона.

Из-за непогоды высок риск образования гололедицы и снежных накатов.

- На это время автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом уральцам советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и остерегаться.