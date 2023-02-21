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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:23

В Свердловской области продлили предупреждение о снегопадах

Осадки задержатся на отдельных территориях до 22 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Из-за непогоды высок риск образования гололедицы и снежных накатов

Из-за непогоды высок риск образования гололедицы и снежных накатов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили предупреждение о снегопадах, которые задержатся до 22 февраля. По данным синоптиков, сильные осадки сохранятся на отдельных территориях региона.

Из-за непогоды высок риск образования гололедицы и снежных накатов.

- На это время автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом уральцам советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и остерегаться.